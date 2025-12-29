Джон Уолл: Леброн смотрит в зеркало и понимает: «Я уже не тот Леброн»

Пятикратный участник Матча звёзд НБА, а ныне аналитик Джон Уолл выразил мнение, что главному тренеру «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редику стоит исключить Леброна Джеймса из списка игроков, которых он критикует за «недостаток усилий». По словам Уолла, Редику следует умерить свои ожидания от форварда, которому 30 декабря исполнится 41 год. Уолл подчеркнул, что в этой ситуации легко поставить себя на место Джеймса и понять, как он сам воспринимает подобные замечания со стороны тренера.

«Я в лиге 23 года и отдаю вам всё, что могу, но будьте реалистами — чего вы на самом деле от меня ждёте? Идёт мой 23-й сезон, вы знаете, что от меня получите. Я не могу быть тем же Леброном, который перехватывал мячи или опекал лучшего игрока соперника на другом конце площадки. Я сделаю несколько активных действий. В какие-то вечера у меня это будет получаться. Но именно для этого у вас есть другие парни… чтобы они взяли на себя эту часть работы.

Знаете, он смотрит на себя в зеркало и понимает: «Да, я уже не тот Леброн, которым хочу быть», но они и так это знают», — сказал Уолл в эфире NBA on Prime.

