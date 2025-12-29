Скидки
Портленд Трэйл Блэйз — Бостон Селтикс, результат матча 29 декабря 2025, счёт 112:108, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

37 очков Джейлена Брауна не помогли «Бостону» обыграть «Портленд» в матче НБА
Комментарии

В ночь с 28 на 29 декабря мск на паркете «Мода-центр» в Портленде (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Бостон Селтикс». Хозяева паркета выиграли встречу со счётом 112:108. Таким образом, «Селтикс» прервали серию из четырёх побед в НБА, а «Трэйл Блэйзерс» — серию из трёх поражений.

НБА — регулярный чемпионат
29 декабря 2025, понедельник. 02:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
114 : 108
Бостон Селтикс
Бостон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Шарп - 26, Авдия - 24, Камара - 20, Лав - 18, Клингэн - 18, Мюррэй - 5, Ян - 3, Уэсли, Лиллард, Тибулл, Грант, Рупер, Рит, Уильямс, Сиссоко
Бостон Селтикс: Браун - 37, Саймонс - 13, Гонсалес - 13, Уайт - 12, Кета - 11, Притчард - 9, Уолш - 5, Гарза - 5, Хозер - 3, Майнотт, Тиллман, Шейерман, Буше

Самым результативным игроком матча стал американский лёгкий форвард «Селтикс» Джейлен Браун, набравший 37 очков, семь подборов и четыре результативных передачи. В составе победителей больше всех очков (26) набрал канадский защитник Шэйдон Шарп.

В следующем матче «Портленд» встретится дома с «Даллас Маверикс» 30 декабря, а «Бостон» сыграет на выезде с «Ютой Джаз» 31 декабря.

