37 очков Джейлена Брауна не помогли «Бостону» обыграть «Портленд» в матче НБА

В ночь с 28 на 29 декабря мск на паркете «Мода-центр» в Портленде (США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Портленд Трэйл Блэйзерс» и «Бостон Селтикс». Хозяева паркета выиграли встречу со счётом 112:108. Таким образом, «Селтикс» прервали серию из четырёх побед в НБА, а «Трэйл Блэйзерс» — серию из трёх поражений.

Самым результативным игроком матча стал американский лёгкий форвард «Селтикс» Джейлен Браун, набравший 37 очков, семь подборов и четыре результативных передачи. В составе победителей больше всех очков (26) набрал канадский защитник Шэйдон Шарп.

В следующем матче «Портленд» встретится дома с «Даллас Маверикс» 30 декабря, а «Бостон» сыграет на выезде с «Ютой Джаз» 31 декабря.