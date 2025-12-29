«При всей любви к баскетболу». Президент ЦСКА назвал Овечкина лучшим спортсменом 2025 года

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин назвал нападающего «Вашингтон Кэпиталз» из НХЛ Александра Овечкина лучшим спортсменом по итогам 2025 года.

— Спортсмен года? После рекорда Саши Овечкина этот вопрос 99,9% не найдёт другого ответа. Так что — Александр Овечкин, при всей моей любви к баскетболу.

— То есть он величайший атлет?

— Он и до этого достижения был величайший. Просто он установил величайший рекорд. Надеюсь, в дальнейшем он и ещё установит. Но даже без этого рекорда Саша — величайший спортсмен, величайшая личность, — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

В 2025 году Александр Овечкин покорил легендарный снайперский рекорд Уэйна Гретцки, который забил 894 гола в НХЛ. В активе Овечкина сейчас 912 заброшенных шайб в регулярках.

Главные рекорды Александра Овечкина: