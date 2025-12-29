Президент ПБК ЦСКА Ватутин сравнил Овечкина с двумя легендами НБА

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин рассказал, с кем можно сравнить нападающего «Вашингтон Кэпиталз» из НХЛ Александра Овечкина.

— С кем в спорте, а также в культуре и бизнесе можно сравнить Овечкина? Какие параллели напрашиваются?

— Думаю, что действующий спортсмен в первую очередь ценен своей игрой, а не только какими‑то наградами. Поэтому хотелось бы, чтобы Саша как можно дольше играл и радовал тех, кто за него болеет. Сравнивать его с кем‑то, наверное, не очень корректно. Но если проводить аналогию с баскетболом, то это могут быть такие знаковые фигуры, как Леброн [Джеймс] или [Майкл] Джордан. По наследию, так скажем. Но Саша ещё играет, и Леброн тоже играет. Так что любое сравнение будет хромать. Потому что Саша — уникальный спортсмен — несравнимый, — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

В активе 40‑летнего россиянина 15 голов и 18 результативных передач в 38 матчах текущего сезона регулярки. Всего на его счету 912 голов в регулярных чемпионатах НХЛ и 989 шайб с учётом плей‑офф.

Лучший снайпер в истории НХЛ: