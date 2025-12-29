Скидки
Лос-Анджелес Клипперс — Детройт Пистонс, результат матча 29 декабря 2025, счёт 112:99, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

55-очковый дабл-дабл Кавая Леонарда помог «Клипперс» обыграть лидера Востока «Детройт»
Комментарии

В ночь с 28 на 29 декабря мск на паркете «Интьют Доум» в Инглвуде (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Клипперс» и «Детройт Пистонс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 112:99.

НБА — регулярный чемпионат
29 декабря 2025, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
112 : 99
Детройт Пистонс
Детройт
Лос-Анджелес Клипперс: Харден, Леонард, Сандерс, Джонс, Данн, Лопес, Кристи, Нидерхаузер, Washington Jr., Миллер, Браун, Батюм
Детройт Пистонс: Дюрен, Каннингем, Холланд, Рид, Леверт, Томпсон, Харрис, Ланир, Айви, Дженкинс, Сассер, Стюарт, Грин, Робинсон

Самым результативным игроком матча стал американский лёгкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард. На его счету дабл-дабл: 55 очков и 11 подборов. Также он сделал две результативные передачи. Его партнёр по команде американский разыгрывающий Джеймс Харден набрал 28 очков, сделал четыре подбора и семь передач.

У «Детройта» больше всех очков набрал американский разыгрывающий защитник Кейд Каннингем, в его активе 27 очков, пять подборов и девять ассистов.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Рекорды НБА:

