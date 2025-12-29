55-очковый дабл-дабл Кавая Леонарда помог «Клипперс» обыграть лидера Востока «Детройт»

В ночь с 28 на 29 декабря мск на паркете «Интьют Доум» в Инглвуде (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Клипперс» и «Детройт Пистонс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 112:99.

Самым результативным игроком матча стал американский лёгкий форвард «Клипперс» Кавай Леонард. На его счету дабл-дабл: 55 очков и 11 подборов. Также он сделал две результативные передачи. Его партнёр по команде американский разыгрывающий Джеймс Харден набрал 28 очков, сделал четыре подбора и семь передач.

У «Детройта» больше всех очков набрал американский разыгрывающий защитник Кейд Каннингем, в его активе 27 очков, пять подборов и девять ассистов.

