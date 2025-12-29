Скидки
Главная Баскетбол Новости

58 очков Дончича и Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Сакраменто»

Комментарии

В ночь с 28 на 29 декабря мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сакраенто Кингз». Хозяева выиграли встречу со счётом 125:101.

НБА — регулярный чемпионат
29 декабря 2025, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
125 : 101
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 34, Джеймс - 24, Смит - 21, Хатимура - 12, Эйтон - 11, Ларэвиа - 11, Вандербилт - 5, Кнехт - 3, Тьеро - 2, Клебер - 2, Джеймс, Тимме, Смарт
Сакраменто Кингз: Дерозан - 22, Рейно - 16, Уэстбрук - 13, Монк - 11, Клиффорд - 11, Шрёдер - 11, Кардуэлл - 7, Ачиува - 5, Макдермотт - 3, Эллис - 2, Шарич

Самым результативным игроком в составе победителей стал словенский разыгрывающий Лука Дончич, на счету которого 34 очка, пять подборов и семь передач. Леброн Джейс набрал в данном матче 24 очка, сделал три подбора и пять передач.

У гостей наивысшей результативностью отметился американский защитник Демар Дерозан, на счету которого 22 очка, четыре подбора и пять передач.

В следующем матче «Лейкерс» примут на своей площадке «Детройт», а «Сакраменто» отправится в гости к «Клипперс».

Новости. Баскетбол
