58 очков Дончича и Леброна помогли «Лейкерс» обыграть «Сакраменто»

В ночь с 28 на 29 декабря мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Сакраенто Кингз». Хозяева выиграли встречу со счётом 125:101.

Самым результативным игроком в составе победителей стал словенский разыгрывающий Лука Дончич, на счету которого 34 очка, пять подборов и семь передач. Леброн Джейс набрал в данном матче 24 очка, сделал три подбора и пять передач.

У гостей наивысшей результативностью отметился американский защитник Демар Дерозан, на счету которого 22 очка, четыре подбора и пять передач.

В следующем матче «Лейкерс» примут на своей площадке «Детройт», а «Сакраменто» отправится в гости к «Клипперс».