Единая лига: расписание матчей на 29 декабря

Сегодня, 29 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание на 29 декабря:

17:30 мск — «Бетсити Парма» — «Пари Нижний Новгород».

Первое место в турнирной таблице в настоящий момент занимает действующий чемпион — московский ЦСКА. На счету красно-синих 16 побед и два поражения. На второй позиции располагается казанский УНИКС, у которого также 16 побед и два поражения. Тройку сильнейших замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (12 побед при шести поражениях).

