Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги — 2025/2026 на 29 декабря

Единая лига: расписание матчей на 29 декабря
Комментарии

Сегодня, 29 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание на 29 декабря:

17:30 мск — «Бетсити Парма» — «Пари Нижний Новгород».

Первое место в турнирной таблице в настоящий момент занимает действующий чемпион — московский ЦСКА. На счету красно-синих 16 побед и два поражения. На второй позиции располагается казанский УНИКС, у которого также 16 побед и два поражения. Тройку сильнейших замыкает краснодарский «Локомотив-Кубань» (12 побед при шести поражениях).

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Лучший матч звезды «Локо» и яркий лидер «Автодора». Краснодарцы отлично завершили год!
Лучший матч звезды «Локо» и яркий лидер «Автодора». Краснодарцы отлично завершили год!

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android