Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Российский баскетболист с действующим контрактом перешёл в команду университета США

Российский баскетболист с действующим контрактом перешёл в команду университета США
,
Комментарии

Команда университета Оклахомы «Оклахома Сунерз» объявила о подписании 23-летнего российского центрового Кирилла Елатонцева. Примечательно, что у спортсмена есть действующий контракт с клубом Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань».

«Прежде всего, мы рады, что Кирилл здесь, так как путь был пройден немалый. Он даст нам глубину, что крайне важно. Он старше и играл против действительно сильных соперников, что также поможет нам в матчах конференции.

Кроме того, он мастеровит и обладает отличным чутьём под кольцом. Мы воодушевлены его переходом и работаем над тем, чтобы он быстрее адаптировался к нашей программе и системе», — приводит слова тренера «Оклахомы» Портера Мозера журналист Джош Каллауэй на своей странице в социальных сетях.

Следить за развитием событий:
Кирилл Елатонцев сыграет в США уже завтра! А как же контракт с «Локо»? LIVE
Live
Кирилл Елатонцев сыграет в США уже завтра! А как же контракт с «Локо»? LIVE

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android