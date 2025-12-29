Российский баскетболист с действующим контрактом перешёл в команду университета США

Команда университета Оклахомы «Оклахома Сунерз» объявила о подписании 23-летнего российского центрового Кирилла Елатонцева. Примечательно, что у спортсмена есть действующий контракт с клубом Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань».

«Прежде всего, мы рады, что Кирилл здесь, так как путь был пройден немалый. Он даст нам глубину, что крайне важно. Он старше и играл против действительно сильных соперников, что также поможет нам в матчах конференции.

Кроме того, он мастеровит и обладает отличным чутьём под кольцом. Мы воодушевлены его переходом и работаем над тем, чтобы он быстрее адаптировался к нашей программе и системе», — приводит слова тренера «Оклахомы» Портера Мозера журналист Джош Каллауэй на своей странице в социальных сетях.

