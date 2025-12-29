Стало известно, сыграет ли Елатонцев в ближайшем матче своей команды в NCAA — источник

Российский центровой Кирилл Елатонцев, как ожидается, примет участие в предстоящем матче своей новой команды «Оклахомы Сунерз» в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал журналист Колтон Салли. «Оклахома» встретится с университетом Миссисипи Вэлли Стэйт. Игра пройдёт завтра, 30 декабря. Начало — в 4:00 мск.

Напомним, 8 ноября «Локомотив-Кубань» проинформировал, что баскетболист Кирилл Елатонцев в ночное время вызвал скорую помощь на дом в связи с ухудшением самочувствия, при этом не поставив в известность медицинский штаб клуба.

По итогам обследования ни врачи команды, ни специалисты клиники не выявили серьёзных проблем со здоровьем, необходимость в госпитализации отсутствовала. В клубе отметили, что действия игрока расцениваются как возможная симуляция заболевания и нарушение трудовой дисциплины, включая дезинформацию тренерского и медицинского штабов.

