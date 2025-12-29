Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стало известно, сыграет ли Елатонцев в ближайшем матче своей команды в NCAA — источник

Стало известно, сыграет ли Елатонцев в ближайшем матче своей команды в NCAA — источник
Комментарии

Российский центровой Кирилл Елатонцев, как ожидается, примет участие в предстоящем матче своей новой команды «Оклахомы Сунерз» в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал журналист Колтон Салли. «Оклахома» встретится с университетом Миссисипи Вэлли Стэйт. Игра пройдёт завтра, 30 декабря. Начало — в 4:00 мск.

NCAA Подробнее

Напомним, 8 ноября «Локомотив-Кубань» проинформировал, что баскетболист Кирилл Елатонцев в ночное время вызвал скорую помощь на дом в связи с ухудшением самочувствия, при этом не поставив в известность медицинский штаб клуба.

По итогам обследования ни врачи команды, ни специалисты клиники не выявили серьёзных проблем со здоровьем, необходимость в госпитализации отсутствовала. В клубе отметили, что действия игрока расцениваются как возможная симуляция заболевания и нарушение трудовой дисциплины, включая дезинформацию тренерского и медицинского штабов.

Следить за развитием событий:
Кирилл Елатонцев сыграет в США уже завтра! А как же контракт с «Локо»? LIVE
Live
Кирилл Елатонцев сыграет в США уже завтра! А как же контракт с «Локо»? LIVE

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android