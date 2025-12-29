НБА: результаты матчей 29 декабря

В ночь на 29 декабря в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого прошло четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей НБА на 29 декабря:

«Вашингтон Уизардс» — «Мемфис Гриззлиз» — 116:112;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Бостон Селтикс» — 114:108;

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Детройт Пистонс» — 112:99;

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Сакраменто Кингз» — 125:101.

Лидером Западной конференции сейчас является «Оклахома-Сити Тандер» (27 побед и пять поражений). На Востоке лидирует «Детройт Пистонс» (24 победы и восемь поражений).

