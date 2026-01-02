Скидки
Бавария Мюнхен — Баскония Витория-Гастейс. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Матч-центр:
Главная Баскетбол Новости

Анадолу Эфес — Црвена Звезда: прямая трансляция матча 19-го тура Евролиги по баскетболу 2025/2026 начнется в 20:00

Начало прямой видеотрансляции игры Евролиги по баскетболу «Анадолу Эфес» — «Црвена Звезда»
2 января в 20:00 мск на странице Okko на «Чемпионате» начнётся прямая трансляция матча 19-го тура регулярного чемпионата Евролиги по баскетболу сезона-2025/2026 между клубами «Анадолу Эфес» (Турция) и «Црвена Звезда» (Сербия).

Смотрите матч здесь:
Прямые трансляции спорта
Евролига . Регулярный чемпионат. 19-й тур
02 января 2026, пятница. 20:00 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
65 : 87
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Анадолу Эфес: Бьёбуа, Хазер, Лойд, Уэйлер-Бэбб, Кординье, Шмитс, Дозьер, Пуарье, Суидер, Османи, Йылмаз, Джонс
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Миленович, Грэм, Батлер, Давидовац, Калинич, Изунду, Мотеюнас, Нвора, Оджелей, Монеке, дос Сантос

Новый проект «Чемпионата» и Оkkо — это круглосуточный спортивный канал с сеткой вещания, программируемой искусственным интеллектом. На платформе также доступны первый на российском рынке раздел с коротким видеоконтентом в формате «сториз» и избранные статьи и видеообзоры спортивных событий.

В рамках проекта всем пользователям «Чемпионата» доступны прямые трансляции.

Ознакомиться с расписанием прямых трансляций на сайте «Чемпионата» можно по ссылке.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
