Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Бруклин» установил рекорд франшизы в НБА, Егор Дёмин поучаствовал

«Бруклин» установил рекорд франшизы в НБА, Егор Дёмин поучаствовал
Комментарии

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» установила рекорд франшизы по числу результативных передач в одном матче. Как информирует пресс-служба клуба, в игре с «Миннесотой Тимбервулвз» (123:107) сразу восемь баскетболистов «Нетс» отдали три ассиста или более – такого результата в истории команды ещё не было.

НБА — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
107 : 123
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 28, Макдэниелс - 16, Рид - 13, Рэндл - 13, Дивинченцо - 11, Диллингэм - 7, Кларк - 6, Гобер - 6, Хиланд - 4, Джузэнг - 3, Инглс, Конли, Беранже, Миллер
Бруклин Нетс: Томас - 30, Портер - 27, Клэкстон - 14, Вульф - 11, Клауни - 11, Шарп - 10, Пауэлл - 7, Дёмин - 7, Траоре - 4, Мэнн - 2, Уильямс, Мартин, Уилсон

Отметим, что вклад в рекорд «Бруклина» внёс россиянин Егор Дёмин. Во встрече с «Миннесотой» разыгрывающий отдал три результативные передачи. Также на его счету семь очков и два подбора.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин» на домашней площадке встретится с «Голден Стэйт Уорриорз». Матч состоится 30 декабря и начнётся в 3:30 мск.

Материалы по теме
Ого! «Бруклин» Дёмина одолел крутую команду НБА. Как это было и чем отметился россиянин?
Видео
Ого! «Бруклин» Дёмина одолел крутую команду НБА. Как это было и чем отметился россиянин?

Дёмин и игроки «Бруклина» поздравили Фернандеса c днём рождения:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android