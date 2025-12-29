«Бруклин» установил рекорд франшизы в НБА, Егор Дёмин поучаствовал

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс» установила рекорд франшизы по числу результативных передач в одном матче. Как информирует пресс-служба клуба, в игре с «Миннесотой Тимбервулвз» (123:107) сразу восемь баскетболистов «Нетс» отдали три ассиста или более – такого результата в истории команды ещё не было.

Отметим, что вклад в рекорд «Бруклина» внёс россиянин Егор Дёмин. Во встрече с «Миннесотой» разыгрывающий отдал три результативные передачи. Также на его счету семь очков и два подбора.

В следующем матче регулярного чемпионата НБА «Бруклин» на домашней площадке встретится с «Голден Стэйт Уорриорз». Матч состоится 30 декабря и начнётся в 3:30 мск.

Дёмин и игроки «Бруклина» поздравили Фернандеса c днём рождения: