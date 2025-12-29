Ватутин сравнил бросок ЦСКА за 0,6 сек. с двухочковым Белова, лишившим США золота ОИ

Президент ЦСКА Андрей Ватутин подвёл итоги уходящего года, отметив спортивные успехи команды, атмосферу в раздевалке и личные яркие моменты, связанные с игроками и клубом. Ватутин подчеркнул, что счастлив работать с текущим составом игроков, а главным пожеланием на Новый год остаётся здоровье всех участников клуба.

«Прежде всего хотел бы сказать, что мне очень дорога команда, которая у нас сейчас. Меня нередко спрашивают: команда образца какого сезона вам особенно симпатична? Все почему-то думают, что ответ будет связан с нашими победами в Евролиге. Вовсе нет. Каждый год у нас уникальный коллектив. Я счастлив работать с теми ребятами, которые есть сегодня. Мне очень дороги победы в Единой лиге, которых мы достигли с этим Коллективом. Именно так, с большой буквы. Ребята отлично между собой общаются. У нас великолепная обстановка в раздевалке. Я очень рад, что наши ветераны — Курбанов, Антонов, Ухов — продолжают свои карьеры. Они много значат и для меня, и для ЦСКА.

Понятно, что, если в уходящем году выиграл чемпионат, нет поводов быть недовольным спортивным результатом. Но, повторюсь, я счастлив работать с тренерским штабом, нашими игроками, офисом нашего клуба и хотел бы, чтобы все были здоровы, чтобы мы продолжали побеждать все вместе. Думаю, у каждого в новогодних тостах будет много пожеланий. Но наверняка каждый из работников, игроков и тренеров ЦСКА пожелает нам удачи и обходиться без травм. Если всё будет нормально, то и победы будут.

Кроме победы в чемпионате, было ещё много ярких моментов у нашей команды. Рождение двойняшек у Ливио Жан-Шарля. Мы впервые сыграли предсезонку в Дубае. Впервые сыграли Суперкубок Единой лиги в Белграде. Плюс обыграли две команды Евролиги, что ни о чём не говорит, но в принципе свидетельствует о том, что мы можем сейчас играть с командами Евролиги. И, наверное, отмечу передачу Курбанова на Ливио в Краснодаре, когда забили за 0,6 секунды до конца. Очень яркий момент. Это говорит о том, что баскетбол за прошедшие десятилетия стал быстрее: на что в Мюнхене потребовалось три секунды, сейчас решался вопрос за 0,6. Само собой, семья дарит мне много очень ярких позитивных моментов», — приводит слова Ватутина «Матч ТВ».

Напомним, на последних секундах финального матча Олимпиады 1972 года в Мюнхене, где национальная команда СССР встречалась с США, игрок советской сборной Иван Едешко отдал передачу через всю площадку на Александра Белова. Белов реализовал бросок и принёс сборной СССР первое золото Олимпийских игр.

ЦСКА в декабрьском матче 2025 года в регулярном чемпионате с «Локомотивом-Кубань смог сравнять счёт за 0,6 секунды до конца четвёртой четверти. Армейцы проигрывали 81:83, но сумели реализовать двухочковый бросок и перевести встречу в овертайм. В итоге красно-синие победили — 95:90.

