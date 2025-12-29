Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА объявила о дисквалификациях по итогам матча «Нью-Орлеан» — «Финикс»

НБА объявила о дисквалификациях по итогам матча «Нью-Орлеан» — «Финикс»
Комментарии

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила о дисциплинарных санкциях по итогам матча регулярного чемпионата между «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Финикс Санз».

НБА — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
114 : 123
Финикс Санз
Финикс
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 24, Уильямсон - 22, Куин - 21, Фирс - 18, Бей - 17, Альварадо - 7, Мисси - 4, Пул - 1, Джордан, Макгауэнс, Пиви, Маткович, Хоукинс, Луни
Финикс Санз: Букер - 20, Брукс - 18, Гиллеспи - 17, Гудвин - 16, О'Нил - 15, Буей - 12, Уильямс - 10, Игодаро - 8, Флеминг - 5, Ричардс - 2, Малуач, Ливерс, Хэйс

Как сообщается на официальном сайте лиги, защитник «Пеликанс» Хосе Альварадо дисквалифицирован на две игры, а центровой «Санз» Марк Уильямс — на одну.

Инцидент произошёл за 2:06 до конца третьей четверти встречи, завершившейся победой «Финикса» со счётом 123:114. Альварадо нарушил правила в защите во время борьбы с Уильямсом, после чего игрок «Санз» толкнул соперника в спину. В результате между баскетболистами завязалась потасовка.

Оба игрока получили технические фолы и были удалены с площадки. Альварадо пропустит матчи с «Нью-Йорк Никс» (29 декабря) и «Чикаго Буллз» (31 декабря), а Уильямс отбудет дисквалификацию 29 декабря в игре с «Вашингтон Уизардс».

Сейчас читают:
Жёсткая стычка в НБА: баскетболисты махали кулаками, а их разница в росте — 33 см!
Видео
Жёсткая стычка в НБА: баскетболисты махали кулаками, а их разница в росте — 33 см!

Чемпион НБА, у которого обнаружили рак, вернулся к тренировкам:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android