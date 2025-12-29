НБА объявила о дисквалификациях по итогам матча «Нью-Орлеан» — «Финикс»

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила о дисциплинарных санкциях по итогам матча регулярного чемпионата между «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Финикс Санз».

Как сообщается на официальном сайте лиги, защитник «Пеликанс» Хосе Альварадо дисквалифицирован на две игры, а центровой «Санз» Марк Уильямс — на одну.

Инцидент произошёл за 2:06 до конца третьей четверти встречи, завершившейся победой «Финикса» со счётом 123:114. Альварадо нарушил правила в защите во время борьбы с Уильямсом, после чего игрок «Санз» толкнул соперника в спину. В результате между баскетболистами завязалась потасовка.

Оба игрока получили технические фолы и были удалены с площадки. Альварадо пропустит матчи с «Нью-Йорк Никс» (29 декабря) и «Чикаго Буллз» (31 декабря), а Уильямс отбудет дисквалификацию 29 декабря в игре с «Вашингтон Уизардс».

