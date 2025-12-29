Сын игрока ЦСКА Антониуса Кливленда попал в реанимацию в Краснодаре

Сын американского баскетболиста ЦСКА Антониуса Кливленда находится в реанимации одной из больниц Краснодара. Об этом рассказал медиадиректор и пресс-атташе армейского клуба Николай Цынкевич.

«Для всех, кто спрашивает. Сын Антониуса Кливленда в реанимации в одной из больниц Краснодара, где семья осталась на праздники у друзей. Верим, что всё будет хорошо. В эти праздники иначе просто быть не может», — написал Цынкевич в своём телеграм-канале.

Напомним, Кливленд перешёл в ЦСКА в июне этого года. Ранее американский игрок выступал за «Локомотив-Кубань».

