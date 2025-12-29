Скидки
Фото: игрок «Зенита» Ненад Димитриевич встретился с Новаком Джоковичем

Фото: игрок «Зенита» Ненад Димитриевич встретился с Новаком Джоковичем
Северомакедонский разыгрывающий «Зенита» Ненад Димитриевич разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежей фотографией. Спортсмен показал, как встретился с 24-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербским теннисистом Новаком Джоковичем.

Фото: Из личного архива Ненада Димитриевича

Напомним, Димитриевич перешёл в «Зенит» летом 2025 года. В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ разыгрывающий принял участие в 10 матчах, в которых в среднем набирал 11,5 очка, совершал 2,9 подбора и отдавал 5,7 передачи.

«Зенит» сейчас занимает четвёртое место в турнирной таблице с 11 победами и шестью поражениями в активе.

