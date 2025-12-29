Лидер ЦСКА Мело Тримбл преодолел планку в 500 передач в Единой лиге

30-летний американский профессиональный баскетболист Мело Тримбл, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за московский ЦСКА, преодолел планку в 500 результативных передач в Единой лиге ВТБ в победном матче с «Енисеем» (102:79).

Всего во время встречи с красноярским клубом Тримбл отдал шесть передач, доведя общее количество ассистов в Единой лиге до 505. Также на его счету в матче с «Енисеем» 22 очка, (три из шести трёхочковых), один подбор, два перехвата и три потери при коэффициенте эффективности «+25».

Армейцы после 18 игр в сезоне-2025/2026 возглавляют турнирную таблицу, одержав 16 побед при двух поражениях.