Лидер ЦСКА Мело Тримбл преодолел планку в 500 передач в Единой лиге
30-летний американский профессиональный баскетболист Мело Тримбл, выступающий на позиции разыгрывающего защитника за московский ЦСКА, преодолел планку в 500 результативных передач в Единой лиге ВТБ в победном матче с «Енисеем» (102:79).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
102 : 79
Енисей
Красноярск
ЦСКА: Тримбл - 22, Ухов - 12, Жан-Шарль - 12, Курбанов - 12, Астапкович - 8, Чадов - 8, Руженцев - 7, Антонов - 7, Уэйр - 6, Митрович - 5, Ганькевич - 3, Зайцев
Енисей: Артис - 21, Шлегель - 13, Коулмэн - 10, Долинин - 9, Тасич - 8, Сонько - 6, Рыжов - 5, Ванин - 5, Ведищев - 2, Перевалов, Скуратов, Середа
Всего во время встречи с красноярским клубом Тримбл отдал шесть передач, доведя общее количество ассистов в Единой лиге до 505. Также на его счету в матче с «Енисеем» 22 очка, (три из шести трёхочковых), один подбор, два перехвата и три потери при коэффициенте эффективности «+25».
Армейцы после 18 игр в сезоне-2025/2026 возглавляют турнирную таблицу, одержав 16 побед при двух поражениях.
