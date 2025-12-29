Особняк Майкла Джордана, продававшийся 13 лет, станет туристической достопримечательностью

Покупатель особняка Майкла Джордана в Чикаго стоимостью $ 9,5 млн, хочет превратить эту собственность в постоянную туристическую достопримечательность после отказа от неудачной попытки создать на её основе таймшер стоимостью $ 1 млн за долю, сообщили в Daily Mail.

«Джордан наконец продал особняк с девятью спальнями и 19 ванными комнатами в декабре 2024 года после 13 лет ожидания. Предприниматель Джон Купер приобрёл его почти вдвое дешевле первоначальной запрашиваемой цены в $ 14,89 млн (в 2012 году он был выставлен за $ 29 млн). После того, как план с созданием таймшера был заблокирован, Купер вновь появился перед городским советом Хайленд-Парка в понедельник с запросом на изменение зонирования и доступ к близлежащему природному заповеднику, чтобы преобразовать особняк в туристический аттракцион.

В 18-страничном документе он представляет концепцию как «уникальное место, призванное вдохновлять на личную трансформацию» и описывает Champions Point как «динамичное культурное учреждение, где архитектура, спорт и филантропия сойдутся воедино, чтобы предложить иммерсивный, мультисенсорный опыт, полностью сфокусированный на личной трансформации». Далее добавляется, что собственность станет «живой платформой, посвящённой тому, чтобы направлять каждого посетителя к раскрытию его нереализованного потенциала и активному переживанию величия изнутри».

При этом в презентации Купера нет никаких упоминаний о легендарном баскетболисте, который ранее здесь жил, что может указывать на опасения по поводу потенциальных претензий, связанных с товарными знаками или правом на публичность, со стороны Джордана.

Купер утверждает, что Champions Point, расположенный в тихом месте, будет открыт для посетителей ежедневно с 8:00 до 19:00 с мая по октябрь, а в зимние месяца график будет сокращённый. Он также хочет проводить до шести вечерних мероприятий в год, заканчивающихся до 23:00. В рамках реновации он также планирует перенести знаменитые ворота с номером «23» от входа во внутреннюю часть территории, чтобы уменьшить желание посетителей выстраиваться в очередь или останавливаться на улице», — говорится в статье.