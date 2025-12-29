Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Звезда «Атланты» Трей Янг близок к обмену из команды — Марк Штейн

Звезда «Атланты» Трей Янг близок к обмену из команды — Марк Штейн
Комментарии

27-летний американский профессиональный баскетболист Трей Янг, который выступает в команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс» на позиции разыгрывающего защитника, близок к обмену из клуба, о чём сообщил авторитетный аналитик и инсайдер Марк Штейн в социальной сети Х.

По информации журналиста, внутри различных команд растёт уверенность, что руководство «Хоукс» как никогда готово провести обмен разыгрывающего, поскольку недовольны формой команды после возвращения Янга на паркет. После того как Трей восстановился от травмы, команда проиграла все шесть матчей.

Янг выбран на драфте НБА 2018 года в первом раунде под общим пятым номером клубом «Даллас Маверикс» и сразу же был обменян в «Хоукс» на Луку Дончича.

Материалы по теме
Все слухи и сделки НБА до дедлайна — LIVE
Live
Все слухи и сделки НБА до дедлайна — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android