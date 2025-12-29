Звезда «Атланты» Трей Янг близок к обмену из команды — Марк Штейн

27-летний американский профессиональный баскетболист Трей Янг, который выступает в команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Атланта Хоукс» на позиции разыгрывающего защитника, близок к обмену из клуба, о чём сообщил авторитетный аналитик и инсайдер Марк Штейн в социальной сети Х.

По информации журналиста, внутри различных команд растёт уверенность, что руководство «Хоукс» как никогда готово провести обмен разыгрывающего, поскольку недовольны формой команды после возвращения Янга на паркет. После того как Трей восстановился от травмы, команда проиграла все шесть матчей.

Янг выбран на драфте НБА 2018 года в первом раунде под общим пятым номером клубом «Даллас Маверикс» и сразу же был обменян в «Хоукс» на Луку Дончича.