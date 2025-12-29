Скидки
Харден и игроки «Клипперс» поздравили Леонарда с 55 очками за матч, облив водой

Пресс-служба команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» опубликовала видеоролик после матча с «Детройт Пистонс» (112:99), в котором 34-летний лидер «парусников» Кавай Леонард набрал 55 очков.

НБА — регулярный чемпионат
29 декабря 2025, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
112 : 99
Детройт Пистонс
Детройт
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 55, Харден - 28, Батюм - 12, Лопес - 7, Данн - 5, Джонс - 3, Нидерхаузер - 2, Сандерс, Кристи, Вашингтон Мл., Миллер, Браун
Детройт Пистонс: Каннингем - 27, Дюрен - 18, Айви - 11, Стюарт - 8, Грин - 7, Томпсон - 6, Харрис - 6, Робинсон - 5, Холланд - 4, Леверт - 4, Рид - 3, Ланир, Дженкинс, Сассер

«Пришлю всем вам счёт. Вам нужно снова заплести мне волосы», — отреагировал Кавай на обливание водой в раздевалке.

В матче с «Детройтом» Леонард оформил дабл-дабл — 55 очков и 11 подборов. Также он сделал две результативные передачи. Его партнёр по команде американский разыгрывающий Джеймс Харден набрал 28 очков, сделал четыре подбора и семь передач.

Кавай перешёл в команду из Лос-Анджелеса в 2019 году.

Комментарии
