Харден и игроки «Клипперс» поздравили Леонарда с 55 очками за матч, облив водой

Пресс-служба команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» опубликовала видеоролик после матча с «Детройт Пистонс» (112:99), в котором 34-летний лидер «парусников» Кавай Леонард набрал 55 очков.

«Пришлю всем вам счёт. Вам нужно снова заплести мне волосы», — отреагировал Кавай на обливание водой в раздевалке.

В матче с «Детройтом» Леонард оформил дабл-дабл — 55 очков и 11 подборов. Также он сделал две результативные передачи. Его партнёр по команде американский разыгрывающий Джеймс Харден набрал 28 очков, сделал четыре подбора и семь передач.

Кавай перешёл в команду из Лос-Анджелеса в 2019 году.