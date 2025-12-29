«Бетсити Парма» уверенно обыграла «Пари НН» в последнем матче Единой лиги в 2025 году

В понедельник, 29 декабря, в Перми на стадионе «Молот» имени Виктора Лебедева состоялся заключительный матч 2025 года в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором клуб «Бетсити Парма» принимал «Пари Нижний Новгород». Пермские баскетболисты со счётом 102:79 (24:21; 22:16; 34:23; 22:19) обыграли гостей из Нижнего Новгорода.

Лучшим игроком в составе хозяев стал американский разыгрывающий защитник Джален Адамс, который набрал 20 очков, сделал четыре подбора, восемь передач, один перехват и одну потерю при коэффициенте эффективности «+26».

У нижегородцев наиболее эффективным оказался российский разыгрывающий защитник Дмитрий Хвостов, на его счету шесть очков, два подбора, шесть передач, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+13».