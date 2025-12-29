Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Бетсити Парма» — «Пари Нижний Новгород», результат матча 29 декабря 2025, счет 102:79, Единая лига ВТБ – 2025/2026

«Бетсити Парма» уверенно обыграла «Пари НН» в последнем матче Единой лиги в 2025 году
Комментарии

В понедельник, 29 декабря, в Перми на стадионе «Молот» имени Виктора Лебедева состоялся заключительный матч 2025 года в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026, в котором клуб «Бетсити Парма» принимал «Пари Нижний Новгород». Пермские баскетболисты со счётом 102:79 (24:21; 22:16; 34:23; 22:19) обыграли гостей из Нижнего Новгорода.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 декабря 2025, понедельник. 17:30 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
102 : 79
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Бетсити Парма: Адамс - 20, Адамс - 16, Картер - 15, Сандерс - 13, Захаров - 12, Фирсов - 11, Свинин - 10, Егоров - 3, Ильницкий - 2, Стафеев, Якушин, Шашков
Пари Нижний Новгород: Попов - 15, Хоменко - 14, Карпенков - 10, Хантер - 9, Бабурин - 9, Вашингтон - 7, Хвостов - 6, Зоткин - 4, Лукач - 3, Буринский - 2, Гришаев

Лучшим игроком в составе хозяев стал американский разыгрывающий защитник Джален Адамс, который набрал 20 очков, сделал четыре подбора, восемь передач, один перехват и одну потерю при коэффициенте эффективности «+26».

У нижегородцев наиболее эффективным оказался российский разыгрывающий защитник Дмитрий Хвостов, на его счету шесть очков, два подбора, шесть передач, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+13».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Слишком много топовых выступлений. Кто удивил под конец года в Единой лиге?
Рейтинг
Слишком много топовых выступлений. Кто удивил под конец года в Единой лиге?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android