Единая лига: результаты матчей 29 декабря

В понедельник, 29 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся последний игровой день в 2025 году, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть один матч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Единая лига. Результат игрового дня 29 декабря:

«Бетсити Парма» — «Пари Нижний Новгород» — 102:79.

Пермяки, благодаря победе над нижегородцами, ворвались на третью строчку в турнирной таблице. Теперь на счету «Пармы» 12 побед при шести поражениях. На первом и втором местах идут команды ЦСКА и УНИКС — у них по 16 побед при двух поражениях.

Следующие матчи в Единой лиге состоятся 4 января 2026 года.