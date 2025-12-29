Скидки
Единая лига – 2025/2026: результаты на 29 декабря, календарь, таблица

Единая лига: результаты матчей 29 декабря
В понедельник, 29 декабря, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся последний игровой день в 2025 году, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть один матч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

Единая лига. Результат игрового дня 29 декабря:

«Бетсити Парма» — «Пари Нижний Новгород» — 102:79.

Пермяки, благодаря победе над нижегородцами, ворвались на третью строчку в турнирной таблице. Теперь на счету «Пармы» 12 побед при шести поражениях. На первом и втором местах идут команды ЦСКА и УНИКС — у них по 16 побед при двух поражениях.

Следующие матчи в Единой лиге состоятся 4 января 2026 года.

