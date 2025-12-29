«Оклахома» установила рекорд НБА по победам над командами Восточной конференции

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» после своей победы над «Филадельфией Сиксерс» со счётом 129:104 в ночь на 28 декабря установил новый рекорд лиги.

Победа над «Сиксерс» стала для игроков «Тандер» 22-й подряд над представителями Восточной конференции, что является абсолютным рекордом НБА.

Общая серия побед «Оклахомы» над командами Востока достигла баланса 34-1 с сезона-2024/2025.

Всего действующий чемпион НБА за 32 матча в регулярном чемпионате нынешнего сезона одержал 27 побед и потерпел три поражения. Единожды они уступили «Портленд Трэйл Блэйлерс» и «Миннесоте Тимбервулвз» и целых три раза «Сан-Антонио Спёрс».