Главная Баскетбол Новости

«Оклахома» установила рекорд НБА по победам над командами Восточной конференции

Комментарии

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» после своей победы над «Филадельфией Сиксерс» со счётом 129:104 в ночь на 28 декабря установил новый рекорд лиги.

НБА — регулярный чемпионат
28 декабря 2025, воскресенье. 23:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
129 : 104
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Оклахома-Сити Тандер: Холмгрен - 29, Гилджес-Александер - 27, Уиггинс - 15, Уильямс - 14, Митчелл - 13, Уоллес - 9, Карузо - 7, Хартенштайн - 5, Карлсон - 4, Дорт - 3, Уильямс - 3, Янгблад, Джо
Филадельфия Сиксерс: Макси - 28, Граймс - 13, Джордж - 12, Эдвардс - 12, Бона - 11, Маккейн - 10, Эджкомб - 10, Драммонд - 4, Барлоу - 2, Уокер - 2, Лоури, Гордон

Победа над «Сиксерс» стала для игроков «Тандер» 22-й подряд над представителями Восточной конференции, что является абсолютным рекордом НБА.

Общая серия побед «Оклахомы» над командами Востока достигла баланса 34-1 с сезона-2024/2025.

Всего действующий чемпион НБА за 32 матча в регулярном чемпионате нынешнего сезона одержал 27 побед и потерпел три поражения. Единожды они уступили «Портленд Трэйл Блэйлерс» и «Миннесоте Тимбервулвз» и целых три раза «Сан-Антонио Спёрс».

