Дрэймонд Грин объяснил, почему ненавидит играть в Рождество

Четырёхкратный чемпион НБА Дрэймонд Грин, играющий за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз», объяснил, почему ненавидит рождественские матчи лиги.

«Про то, какая это честь — играть в Рождество, какое это великое событие. И да, это действительно честь — считаться одной из главных команд-«магнитов» в НБА. Под «магнитами» я имею в виду медиа-внимание, зрительский интерес. Здорово, когда люди хотят смотреть, когда команда вызывает такой ажиотаж. Играть в день, когда за тобой следят все, — это невероятно.

Всё это прекрасно, но две вещи могут быть правдой одновременно. Играть в рождественский день ещё и чертовски паршиво. И причина, по которой это паршиво: во-первых, это может влиять на твоё настроение. Во-вторых, мы живые люди, как и все остальные, хотим проводить Рождество с семьями. А у нас этот день выпадает из жизни. Пока другие дома или в отпуске с семьёй создают воспоминания, у нас такой возможности нет.

Поэтому меня бесит, когда люди говорят: «О, это же такая честь — играть в Рождество!» Люди, заткнитесь. Нет, мне всё равно, с какой стороны смотреть: с точки зрения тех, кто играл, или тех, кто даже близко не подходил к матчу в Рождество (да и к играм НБА вообще). Моя позиция неизменна: играть в Рождество — весело. Ты получаешь внимание всей страны. Но пропускаешь время с семьёй. И всем, кто твердит: «Вы должны гордится этим». Гордиться тем, что пропускаем семейный праздник? Польщены тем, что не видим, как наши дети открывают подарки? Гордиться тем, что оставляем ребёнка и идём на работу, потому что в Рождество ведь никто не работает, а мы идём? Все говорят: «О, это такая честь!» — сказал Грин на своём YouTube-канале.