Тренер «Пари НН» Козин объяснил, благодаря чему «Бетсити Парма» одержала победу в матче ЕЛ

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин прокомментировал поражение своего клуба в матче с «Бетсити Пармой» (79:102).

«Поздравляю соперника с победой. Они хорошо начали матч, мы также в какие-то моменты показали хорошую игру на старте, но почему-то в первой и второй четвертях некоторые игроки демонстрировали нервозность, где нужно было бросить – не бросали. Может быть, это последствие нашей предыдущей игры с «Самарой».

Сегодня, к сожалению, мы не показали хороший процент попадания двухочковых. Во второй половине «Бетсити Парма» показала хорошую игру, наверное, благодаря своим болельщикам. Было видно, как зрители их гонят вперёд, а три лидера соперника забивают тяжёлые броски. Они забили львиную долю очков в период, когда у нас ломалась игра. К сожалению, вернуться у нас не получилось, пермяки заслуженно одержали победу», — сказал Козин на пресс-конференции после матча.