Главная Баскетбол Новости

Тренер «Пари НН» Козин объяснил, благодаря чему «Бетсити Парма» одержала победу в матче ЕЛ

Комментарии

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин прокомментировал поражение своего клуба в матче с «Бетсити Пармой» (79:102).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 декабря 2025, понедельник. 17:30 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
102 : 79
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Бетсити Парма: Адамс - 20, Адамс - 16, Картер - 15, Сандерс - 13, Захаров - 12, Фирсов - 11, Свинин - 10, Егоров - 3, Ильницкий - 2, Стафеев, Якушин, Шашков
Пари Нижний Новгород: Попов - 15, Хоменко - 14, Карпенков - 10, Хантер - 9, Бабурин - 9, Вашингтон - 7, Хвостов - 6, Зоткин - 4, Лукач - 3, Буринский - 2, Гришаев

«Поздравляю соперника с победой. Они хорошо начали матч, мы также в какие-то моменты показали хорошую игру на старте, но почему-то в первой и второй четвертях некоторые игроки демонстрировали нервозность, где нужно было бросить – не бросали. Может быть, это последствие нашей предыдущей игры с «Самарой».

Сегодня, к сожалению, мы не показали хороший процент попадания двухочковых. Во второй половине «Бетсити Парма» показала хорошую игру, наверное, благодаря своим болельщикам. Было видно, как зрители их гонят вперёд, а три лидера соперника забивают тяжёлые броски. Они забили львиную долю очков в период, когда у нас ломалась игра. К сожалению, вернуться у нас не получилось, пермяки заслуженно одержали победу», — сказал Козин на пресс-конференции после матча.

