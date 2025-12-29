Скидки
Экс-игрок УНИКСа задержан в Греции за хранение наркотиков — Eurohoops Turkey

Экс-игрок УНИКСа задержан в Греции за хранение наркотиков — Eurohoops Turkey
37-летний американский профессиональный баскетболист Эндрю Гудлок, играющий на позиции атакующего защитника за греческий «Колоссос», был задержан полицией Греции за хранение марихуаны, о чём сообщили в издании Eurohoops Turkey.

По данным турецких журналистов, при себе у Гудлока нашли небольшое количество наркотических веществ.

На счету Эндрю насыщенная карьера в различных мировых лигах. В НБА он играл за «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Хьюстон Рокетс», а также в Лиге развития за «Лос-Анджелес Ди-Фендерс», «Су-Фолс Скайфорс» и «Рио-Гранде Вэллей Вайперс». После США Гудлок переехал в Россию и стал игроком УНИКСа. В 2014-м признавался MVP Единой лиги.

Затем играл в Турции, Италии, Китае, Литве и Испании, а затем переехал в Грецию.

