Тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал победу над «Пари НН» в Единой лиге

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма» Евгений Пашутин прокомментировал победу над «Пари Нижний Новгород» (102:79).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
29 декабря 2025, понедельник. 17:30 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Окончен
102 : 79
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Бетсити Парма: Адамс - 20, Адамс - 16, Картер - 15, Сандерс - 13, Захаров - 12, Фирсов - 11, Свинин - 10, Егоров - 3, Ильницкий - 2, Стафеев, Якушин, Шашков
Пари Нижний Новгород: Попов - 15, Хоменко - 14, Карпенков - 10, Хантер - 9, Бабурин - 9, Вашингтон - 7, Хвостов - 6, Зоткин - 4, Лукач - 3, Буринский - 2, Гришаев

«В первую очередь хочу поздравить всех болельщиков и наш клуб с победой и наступающим Новым годом! Наши болельщики – самые лучшие в России! Поддерживают команду и в тяжёлые, и в радостные моменты, это дорогого стоит. Ваша энергия помогает команде в сложные моменты игры. По игре — во второй четверти нам около трёх минут не удавалось забить.

После большого перерыва сделали корректировки и стали более агрессивно защищаться, больше помогать друг другу, это принесло свои плоды. Рад тому, что у нас хорошая ротация и химия в команде, ребята слушают и играют с большим желанием! Сегодня выиграли подбор, ошибались, но не так много — 14 потерь. Хорошо двигали мяч, забили больше 100 очков, это и говорит о том, что мы играли в командный баскетбол. У нас очень дружный коллектив, сейчас это главное сохранить, восстановиться и быть готовыми к игре с «Зенитом» 4 января», — сказал Пашутин на пресс-конференции после матча.

