Тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин прокомментировал победу над «Пари НН» в Единой лиге

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Бетсити Парма» Евгений Пашутин прокомментировал победу над «Пари Нижний Новгород» (102:79).

«В первую очередь хочу поздравить всех болельщиков и наш клуб с победой и наступающим Новым годом! Наши болельщики – самые лучшие в России! Поддерживают команду и в тяжёлые, и в радостные моменты, это дорогого стоит. Ваша энергия помогает команде в сложные моменты игры. По игре — во второй четверти нам около трёх минут не удавалось забить.

После большого перерыва сделали корректировки и стали более агрессивно защищаться, больше помогать друг другу, это принесло свои плоды. Рад тому, что у нас хорошая ротация и химия в команде, ребята слушают и играют с большим желанием! Сегодня выиграли подбор, ошибались, но не так много — 14 потерь. Хорошо двигали мяч, забили больше 100 очков, это и говорит о том, что мы играли в командный баскетбол. У нас очень дружный коллектив, сейчас это главное сохранить, восстановиться и быть готовыми к игре с «Зенитом» 4 января», — сказал Пашутин на пресс-конференции после матча.