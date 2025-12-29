Скидки
Джеймс Харден отреагировал на 55 очков Кавая Леонарда в матче с «Детройтом»

Комментарии

36-летний звёздный американский баскетболист Джеймс Харден, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс», высказался о 55 очках лёгкого форварда Кавая Леонарда в матче с «Детройт Пистонс» (112:99).

НБА — регулярный чемпионат
29 декабря 2025, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
112 : 99
Детройт Пистонс
Детройт
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 55, Харден - 28, Батюм - 12, Лопес - 7, Данн - 5, Джонс - 3, Нидерхаузер - 2, Сандерс, Кристи, Вашингтон Мл., Миллер, Браун
Детройт Пистонс: Каннингем - 27, Дюрен - 18, Айви - 11, Стюарт - 8, Грин - 7, Томпсон - 6, Харрис - 6, Робинсон - 5, Холланд - 4, Леверт - 4, Рид - 3, Ланир, Дженкинс, Сассер

«Он долго раскачивался. Сколько он уже в лиге? 12, 13, 14 лет? Что-то в этом роде (смеётся). Но нет, это было прекрасно видеть. С какой эффективностью. С какой лёгкостью. Всё выглядело так плавно. Он оказывался в любой точке площадки, где хотел», — приводит слова Хардена журналист «Клипперс» Джоуи Линн в социальной сети Х.

В матче с «Детройтом» Леонард оформил дабл-дабл — 55 очков и 11 подборов. Также он сделал две результативные передачи. Джеймс Харден набрал 28 очков, сделал четыре подбора и семь передач.

