Джеймс Харден отреагировал на 55 очков Кавая Леонарда в матче с «Детройтом»

36-летний звёздный американский баскетболист Джеймс Харден, выступающий за клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс», высказался о 55 очках лёгкого форварда Кавая Леонарда в матче с «Детройт Пистонс» (112:99).

«Он долго раскачивался. Сколько он уже в лиге? 12, 13, 14 лет? Что-то в этом роде (смеётся). Но нет, это было прекрасно видеть. С какой эффективностью. С какой лёгкостью. Всё выглядело так плавно. Он оказывался в любой точке площадки, где хотел», — приводит слова Хардена журналист «Клипперс» Джоуи Линн в социальной сети Х.

В матче с «Детройтом» Леонард оформил дабл-дабл — 55 очков и 11 подборов. Также он сделал две результативные передачи. Джеймс Харден набрал 28 очков, сделал четыре подбора и семь передач.