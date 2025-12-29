Скидки
Дончич и Адетокунбо — лидеры голосования фанатов на Матч звёзд НБА. Леброн — девятый

Комментарии

26-летний словенский звёздный разыгрывающий защитник Лука Дончич из команды «Лос-Анджелес Лейкерс» и 31-летний греческий форвард и чемпион НБА в составе «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо лидируют в первом голосовании среди болельщиков на Матч звёзд — 2026.

Звезда «озёрников» возглавляет рейтинг игроков Западной конференции, набрав 1 249 518 голосов. Адетокунбо возглавил список игроков Восточной конференции — 1 192 296.

На вторых местах голосования расположились Никола Йокич («Денвер Наггетс») с 1 128 962 голосами на Западе и Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс») с 1 072 449 голосами на Востоке.

Действующий обладатель награды MVP Шей Гилджес-Александер из «Оклахомы» — четвёртый на Западе (878 621 голос).

Стефен Карри из «Голден Стэйт Уорриорз», также представляющий Западную конференцию, третий — 1 031 455 голосов.

Леброн Джеймс из «Лейкерс» девятый — 536 555.

