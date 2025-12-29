«Вырвал для нас победу силой воли». Тайрон Лю — о 55 очках Леонарда в матче с «Детройтом»
48-летний бывший специалист и главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю высказался о 55 очках лёгкого форварда Кавая Леонарда в матче с «Детройт Пистонс» (112:99).
НБА — регулярный чемпионат
29 декабря 2025, понедельник. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
112 : 99
Детройт Пистонс
Детройт
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 55, Харден - 28, Батюм - 12, Лопес - 7, Данн - 5, Джонс - 3, Нидерхаузер - 2, Сандерс, Кристи, Вашингтон Мл., Миллер, Браун
Детройт Пистонс: Каннингем - 27, Дюрен - 18, Айви - 11, Стюарт - 8, Грин - 7, Томпсон - 6, Харрис - 6, Робинсон - 5, Холланд - 4, Леверт - 4, Рид - 3, Ланир, Дженкинс, Сассер
«Это было нам необходимо. Он выступает на высоком уровне, а сегодня — 55 очков при 26 бросках, агрессия, проходы под кольцо, перехваты… Думаю, в защите он тоже был очень хорош. Он буквально вырвал для нас эту победу своей силой воли», — приводит слова Лю издание Вasketball Network.
В матче с «Детройтом» Леонард оформил дабл-дабл — 55 очков и 11 подборов. Также он сделал две результативные передачи. Его партнёр по команде Джеймс Харден набрал 28 очков, сделал четыре подбора и семь передач.
