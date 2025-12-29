«Вырвал для нас победу силой воли». Тайрон Лю — о 55 очках Леонарда в матче с «Детройтом»

48-летний бывший специалист и главный тренер команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» Тайрон Лю высказался о 55 очках лёгкого форварда Кавая Леонарда в матче с «Детройт Пистонс» (112:99).

«Это было нам необходимо. Он выступает на высоком уровне, а сегодня — 55 очков при 26 бросках, агрессия, проходы под кольцо, перехваты… Думаю, в защите он тоже был очень хорош. Он буквально вырвал для нас эту победу своей силой воли», — приводит слова Лю издание Вasketball Network.

В матче с «Детройтом» Леонард оформил дабл-дабл — 55 очков и 11 подборов. Также он сделал две результативные передачи. Его партнёр по команде Джеймс Харден набрал 28 очков, сделал четыре подбора и семь передач.