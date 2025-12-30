«Обычно стараюсь отдавать мяч партнёрам». Кавай Леонард — о 55 очках в матче с «Детройтом»

34-летний американский баскетболист и двукратный чемпион НБА Кавай Леонард, выступающий за команду «Лос-Анджелес Клипперс» на позиции лёгкого форварда, отреагировал на 55 очков в матче с «Детройт Пистонс» (112:99).

«В общем-то, никогда не оказывался в таком положении. Обычно я скорее стараюсь отдавать мяч партнёрам и делиться им больше, чем делаю сейчас. Но тренерам нужно, чтобы я был агрессивен всю игру», — приводит слова Леонарда издание Вasketball Network.

В матче с «Детройтом» Леонард оформил дабл-дабл — 55 очков и 11 подборов. Также он сделал две результативные передачи. Его партнёр по команде Джеймс Харден набрал 28 очков, сделал четыре подбора и семь передач.