Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В Евросоюзе объяснили, почему не поддерживают проект НБА в Европе

В Евросоюзе объяснили, почему не поддерживают проект НБА в Европе
Комментарии

Комиссар Евросоюза по спорту Гленн Микаллеф высказался по поводу проекта НБА в Европе.

«Основная причина, по которой мы не поддерживаем НБА в Европе, заключается в том, что закрытые лиги и турниры приносят пользу лишь верхнему проценту коммерчески успешных клубов, но наносят значительный ущерб спорту на национальном уровне.

Как политики, в том числе на уровне ЕС, мы обязаны защищать принципы конкуренции, но также должны полностью учитывать более широкие ценности ЕС, неоднократно подчёркиваемые в судебных решениях, такие как солидарность, открытость и справедливость. Текущие переговоры показывают, что этот баланс требует пересмотра, с бóльшим акцентом на эти ценности для сохранения целостности европейского спорта и его пирамидальной модели», — приводит слова Микаллефа издание Sportico.

Материалы по теме
НБА не пришла отжимать бизнес в Европе. Это всего лишь красивая страшилка
НБА не пришла отжимать бизнес в Европе. Это всего лишь красивая страшилка
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android