В Евросоюзе объяснили, почему не поддерживают проект НБА в Европе

Комиссар Евросоюза по спорту Гленн Микаллеф высказался по поводу проекта НБА в Европе.

«Основная причина, по которой мы не поддерживаем НБА в Европе, заключается в том, что закрытые лиги и турниры приносят пользу лишь верхнему проценту коммерчески успешных клубов, но наносят значительный ущерб спорту на национальном уровне.

Как политики, в том числе на уровне ЕС, мы обязаны защищать принципы конкуренции, но также должны полностью учитывать более широкие ценности ЕС, неоднократно подчёркиваемые в судебных решениях, такие как солидарность, открытость и справедливость. Текущие переговоры показывают, что этот баланс требует пересмотра, с бóльшим акцентом на эти ценности для сохранения целостности европейского спорта и его пирамидальной модели», — приводит слова Микаллефа издание Sportico.