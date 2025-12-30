Стало известно, начнёт ли Дёмин матч с «Голден Стэйт» в стартовом составе – RotoWire

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин выйдет в стартовом составе на матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз». Об этом информирует RotoWire.

Игра состоится 30 декабря на домашней площадке «Бруклина» и начнётся в 3:30 по московскому времени. Помимо Дёмина, в стартовом составе «Нетс» выйдут Теренс Мэнн, Майкл Портер, Ноа Клауни и Николас Клэкстон.

Егор к настоящему моменту принял участие в 27 матчах нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем набирал 9,3 очка, делал 3,1 подбора и 3,4 передачи.

