Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стало известно, начнёт ли Дёмин матч с «Голден Стэйт» в стартовом составе – RotoWire

Стало известно, начнёт ли Дёмин матч с «Голден Стэйт» в стартовом составе – RotoWire
Комментарии

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин выйдет в стартовом составе на матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз». Об этом информирует RotoWire.

НБА — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игра состоится 30 декабря на домашней площадке «Бруклина» и начнётся в 3:30 по московскому времени. Помимо Дёмина, в стартовом составе «Нетс» выйдут Теренс Мэнн, Майкл Портер, Ноа Клауни и Николас Клэкстон.

Егор к настоящему моменту принял участие в 27 матчах нынешнего сезона Национальной баскетбольной ассоциации, в которых в среднем набирал 9,3 очка, делал 3,1 подбора и 3,4 передачи.

Материалы по теме
Баскетбольный 2025-й глазами президента. Итоги года с Андреем Кириленко
Эксклюзив
Баскетбольный 2025-й глазами президента. Итоги года с Андреем Кириленко

Дёмин и игроки «Бруклина» поздравили Фернандеса c днём рождения:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android