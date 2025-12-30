«Давно не было, кто по-русски говорит нормально». Герасимов — о тренере в Единой лиге

Разыгрывающий «Уралмаша» Тимофей Герасимов ответил на вопрос по поводу работы под руководством главного тренера команды Ростислава Вергуна.

«На самом деле давно тренера не было, который по-русски говорит нормально. Поэтому нашли язык общий вообще с первых дней. Ну в целом говорим на одном языке. А так тоже период адаптации, честно говоря, был. Потому что у тренера тоже своё видение. Они потеряли или не потеряли — я не знаю, как это выразиться — одного из важных игроков в команде. Я пришёл на одну из этих позиций.

Тренер должен помочь мне адаптироваться. Я должен внести свой вклад — тот лидерский, который от меня хотят и требуют. К тому же речь о требованиях. Готовность к требованиям. Я почувствовал, что я готов. К требованиям «Зенита» я, может быть, не был готов. Здесь я чувствую, что готов. И делаю всё возможное для этого.

С тренером у нас был адаптационный период, как я уже сказал. Находили мы какие-то компромиссы между собой, друг с другом. Коллектив у нас тоже выстраивался достаточно долго. Хотя много игроков остались, как я говорил. Но самое главное, что у нас атмосфера в команде здоровская. Тренер её поддерживает. Он эмоционально всегда заряжен. Я думаю, на играх это видно очень хорошо. Все видят, что он хочет больше всех, наверное. Из всех нас он больше всех хочет победить. Но мы, в свою очередь, пытаемся ему помочь. И я в первую очередь», — сказал Герасимов в эфире «Время на атаку».

Две баскетболистки подрались в матче студенческих команд: