Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хапоэль Иерусалим — Манреза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Давно не было, кто по-русски говорит нормально». Герасимов — о тренере в Единой лиге

«Давно не было, кто по-русски говорит нормально». Герасимов — о тренере в Единой лиге
Комментарии

Разыгрывающий «Уралмаша» Тимофей Герасимов ответил на вопрос по поводу работы под руководством главного тренера команды Ростислава Вергуна.

«На самом деле давно тренера не было, который по-русски говорит нормально. Поэтому нашли язык общий вообще с первых дней. Ну в целом говорим на одном языке. А так тоже период адаптации, честно говоря, был. Потому что у тренера тоже своё видение. Они потеряли или не потеряли — я не знаю, как это выразиться — одного из важных игроков в команде. Я пришёл на одну из этих позиций.

Тренер должен помочь мне адаптироваться. Я должен внести свой вклад — тот лидерский, который от меня хотят и требуют. К тому же речь о требованиях. Готовность к требованиям. Я почувствовал, что я готов. К требованиям «Зенита» я, может быть, не был готов. Здесь я чувствую, что готов. И делаю всё возможное для этого.

С тренером у нас был адаптационный период, как я уже сказал. Находили мы какие-то компромиссы между собой, друг с другом. Коллектив у нас тоже выстраивался достаточно долго. Хотя много игроков остались, как я говорил. Но самое главное, что у нас атмосфера в команде здоровская. Тренер её поддерживает. Он эмоционально всегда заряжен. Я думаю, на играх это видно очень хорошо. Все видят, что он хочет больше всех, наверное. Из всех нас он больше всех хочет победить. Но мы, в свою очередь, пытаемся ему помочь. И я в первую очередь», — сказал Герасимов в эфире «Время на атаку».

Сейчас читают:
Кирилл Елатонцев провёл первый матч в США! А как же контракт с «Локо»? LIVE
Live
Кирилл Елатонцев провёл первый матч в США! А как же контракт с «Локо»? LIVE

Две баскетболистки подрались в матче студенческих команд:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android