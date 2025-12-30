28-летний игрок Единой лиги: конечно, я уже немолодой

28-летний разыгрывающий «Уралмаша» Тимофей Герасимов признался, что больше не считает себя молодым игроком. Спортсмен заявил, что баскетболисту необходимо проявлять индивидуальность и настырность с самого начала карьеры, чтобы оставаться востребованным на профессиональном уровне.

— В моём понимании у нас в России до 30 [лет] — молодой, после 30 — ветеран.

— Нет, слушай, это уже устарело. На самом деле нет. Я, конечно, уже немолодой, и, наверное, это в голову надо ещё раньше вбивать. Ты должен показывать с самого начала, чего, может быть, мне в «Нижнем» не хватило. Какого-то упорства, настырности. Не только в защите. Ты должен проявлять себя в таких нюансах… в нападении. Проявлять себя как индивидуальность, как человек, как игрок. И всё это должно выходить на площадке. Если этого не будет заметно, тебя никто не захочет дальше. Никакой клуб.

ы нигде не будешь востребован, нигде не заиграешь. То есть тебе в любом случае надо себя проявлять. И это нужно начинать делать раньше. Понятно, что от тяжёлой работы никто не уходит. Но нужно находить эти лазейки. Смотришь на Луку Дончича в 16 лет. Ну как он в 16-18 лет мог стать MVP Евролиги? Ну это же нереально. В наших условиях. Найди человека такого. Нужно брать и делать», — сказал Герасимов в эфире «Время на атаку».

Снуп Догг оценил роскошный автомобиль Луки Дончича: