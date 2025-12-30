Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Хапоэль Иерусалим — Манреза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Эксперт — о Николе Йокиче: «Денверу» должно быть стыдно

Эксперт — о Николе Йокиче: «Денверу» должно быть стыдно
Комментарии

Североамериканский журналист и аналитик Крис Бруссард поделился мнением о лидере «Денвер Наггетс» Николе Йокиче. Специалист выразил уверенность, что команда с таким игроком должна стремиться добиться большего.

«На мой взгляд, перед нами один из лучших игроков, который пока не имеет нескольких чемпионских колец. Если он выиграет несколько титулов, его будет крайне сложно не включить в топ-10. Некоторые уже начинают включать его в этот список.

Если «Денвер» не выиграет с ним несколько титулов, можно будет спорить о его месте в топ-10. Но самой команде должно быть стыдно: маленький рынок или нет, один титул — это мало», — сказал Бруссард в эфире First Things First.

Сейчас читают:
Никола Йокич выдал исторический и мощный матч в НБА. Снова!
Видео
Никола Йокич выдал исторический и мощный матч в НБА. Снова!

Йокич поцеловал Дончича в щёку после матча Сербии и Словении:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android