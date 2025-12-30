Эксперт — о Николе Йокиче: «Денверу» должно быть стыдно

Североамериканский журналист и аналитик Крис Бруссард поделился мнением о лидере «Денвер Наггетс» Николе Йокиче. Специалист выразил уверенность, что команда с таким игроком должна стремиться добиться большего.

«На мой взгляд, перед нами один из лучших игроков, который пока не имеет нескольких чемпионских колец. Если он выиграет несколько титулов, его будет крайне сложно не включить в топ-10. Некоторые уже начинают включать его в этот список.

Если «Денвер» не выиграет с ним несколько титулов, можно будет спорить о его месте в топ-10. Но самой команде должно быть стыдно: маленький рынок или нет, один титул — это мало», — сказал Бруссард в эфире First Things First.

