26 очков Брукса помогли «Финиксу» обыграть «Вашингтон»

В ночь с 29 на 30 декабря мск на паркете «Кэпитал Уан-арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Уизардс» и «Финикс Санз». Гости выиграли встречу со счётом 115:101.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Финикса» Диллон Брукс, набравший 26 очков при трёх подборах. У «Уизардс» лучшим стал разыгрывающий защитник Тре Джонсон — в его активе 24 очка, один подбор и две результативные передачи.

«Санз» выиграли четвёртый матч подряд, «Вашингтон» потерпел третье поражение в пяти последних встречах после двух кряду успешных игр.