Баскетбол

Вашингтон Уизардс — Финикс Санз, результат матча 30 декабря 2025, счет 101:115, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

26 очков Брукса помогли «Финиксу» обыграть «Вашингтон»
Комментарии

В ночь с 29 на 30 декабря мск на паркете «Кэпитал Уан-арены» в столице США Вашингтоне завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Вашингтон Уизардс» и «Финикс Санз». Гости выиграли встречу со счётом 115:101.

НБА — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Окончен
101 : 115
Финикс Санз
Финикс
Вашингтон Уизардс: Джонсон - 24, Макколлум - 17, Кулибали - 13, Шампани - 11, Каррингтон - 10, Райли - 10, Багли III - 7, Брэнэм - 4, Уоткинс - 3, Сарр - 2, Вукчевич, Джонсон, Купер, Гилл
Финикс Санз: Брукс - 26, Гиллеспи - 25, Букер - 22, О'Нил - 15, Гудвин - 14, Игодаро - 6, Ливерс - 3, Ричардс - 2, Буей - 2, Малуач, Уильямс, Флеминг, Хэйс

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Финикса» Диллон Брукс, набравший 26 очков при трёх подборах. У «Уизардс» лучшим стал разыгрывающий защитник Тре Джонсон — в его активе 24 очка, один подбор и две результативные передачи.

«Санз» выиграли четвёртый матч подряд, «Вашингтон» потерпел третье поражение в пяти последних встречах после двух кряду успешных игр.

