«Бруклин» уступил «Голден Стэйт». Егор Дёмин набрал 23 очка, Стефен Карри — 27

В ночь с 29 на 30 декабря мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости выиграли встречу со счётом 120:107.

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин вошёл в тройку самых результативных игроков матча. Дёмин набрал 23 очка, оформил три подбора и отдал три результативные передачи. При игровом времени 31.33 Егор реализовал 7 из 17 бросков с игры (7 из 14 трёхочковых) и 2 из 2 штрафных, четырежды сфолил, выполнил один перехват и совершил три потери. Итоговый показатель полезности Дёмина составил «+11».

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Нетс» Майкл Портер — 27 очков, восемь подборов и пять ассистов. У разыгрывающего защитника «Уорриорз» Стефена Карри 27 очков, один подбор и пять передач.