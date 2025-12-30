Скидки
Баскетбол

Бруклин Нетс — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 30 декабря 2025, счет 107:120, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Бруклин» уступил «Голден Стэйт». Егор Дёмин набрал 23 очка, Стефен Карри — 27
В ночь с 29 на 30 декабря мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости выиграли встречу со счётом 120:107.

НБА — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 120
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бруклин Нетс: Портер - 27, Дёмин - 23, Клэкстон - 15, Томас - 13, Клауни - 11, Траоре - 9, Мэнн - 4, Шарп - 3, Пауэлл - 2, Уильямс, Вульф, Мартин, Уилсон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Батлер - 21, Джексон-Дэвис - 11, Пэйтон II - 10, Ричард - 10, Мелтон - 10, Подзиемски - 7, Грин - 7, Хилд - 6, Муди - 4, Спенсер - 4, Пост - 3, Куминга, Сантос

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин вошёл в тройку самых результативных игроков матча. Дёмин набрал 23 очка, оформил три подбора и отдал три результативные передачи. При игровом времени 31.33 Егор реализовал 7 из 17 бросков с игры (7 из 14 трёхочковых) и 2 из 2 штрафных, четырежды сфолил, выполнил один перехват и совершил три потери. Итоговый показатель полезности Дёмина составил «+11».

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Нетс» Майкл Портер — 27 очков, восемь подборов и пять ассистов. У разыгрывающего защитника «Уорриорз» Стефена Карри 27 очков, один подбор и пять передач.

