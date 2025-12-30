21 очко Йокича не спасло «Денвер» от поражения в матче НБА с «Майами»

В ночь с 29 на 30 декабря мск на паркете арены «Касейя Центр» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Майами Хит» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 147:123.

В составе победителей наивысшей результативностью отметился американский защитник Норман Пауэлл, набравший 25 очков, сделавший один подбор и четыре передачи.

В составе «Денвера» больше всего очков ожидаемо набрал сербский центровой Никола Йокич — 21. Также у него пять подборов и восемь передач.

«Майами» в следующем матче отправится в гости к «Детройту», а «Денвер» — к «Торонто».