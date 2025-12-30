Скидки
21 очко Йокича не спасло «Денвер» от поражения в матче НБА с «Майами»

Комментарии

В ночь с 29 на 30 декабря мск на паркете арены «Касейя Центр» в Майами (США, штат Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Майами Хит» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 147:123.

НБА — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
147 : 123
Денвер Наггетс
Денвер
Майами Хит: Пауэлл - 25, Йович - 22, Жакез-мл. - 20, Уэр - 19, Уиггинс - 19, Адебайо - 13, Смит - 11, Митчелл - 10, Фонтеккио - 3, Ларссон - 3, Джонсон - 2, Хирроу, Гарднер, Якуционис
Денвер Наггетс: Йокич - 21, Мюррэй - 20, Хардуэй-младший - 16, Джонс - 16, Браун - 15, Уотсон - 11, Валанчюнас - 6, Строутер - 4, Холмс - 4, Ннаджи - 4, Джонс - 2, Тайсон - 2, Пикетт - 2

В составе победителей наивысшей результативностью отметился американский защитник Норман Пауэлл, набравший 25 очков, сделавший один подбор и четыре передачи.

В составе «Денвера» больше всего очков ожидаемо набрал сербский центровой Никола Йокич — 21. Также у него пять подборов и восемь передач.

«Майами» в следующем матче отправится в гости к «Детройту», а «Денвер» — к «Торонто».

