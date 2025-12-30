Скидки
Баскетбол

30 очков Кевина Дюранта помогли «Хьюстону» обыграть «Индиану»

Комментарии

Утром 30 декабря мск на паркете арены «Тойота-центр» (Хьюстон, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Хьюстон Рокетс» и «Индиана Пэйсерс». Хозяева выиграли встречу со счётом 126:119.

НБА — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
126 : 119
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Хьюстон Рокетс: Дюрант - 30, Смит II - 21, Томпсон - 20, Шеппард - 13, Исон - 13, Адамс - 8, Финни-Смит - 6, Капела - 6, Окоги - 3, Дэвисон - 2, Тэйт - 2, Грин - 2, Холидей
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 23, Матурин - 14, Несмит - 14, Уокер - 12, Нембард - 11, Фёрфи - 9, Хафф - 8, Джексон - 7, Питер - 6, Макконнелл - 6, Джонс - 4, Поттер - 3, Томпсон - 2, Брэдли

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский лёгкий форвард Кевин Дюрант, записавший в свой актив 30 очков, шесть подборов и пять передач.

У гостей наивысшей результативностью отметился форвард из Камеруна Паскаль Сиакам. У него 23 очка, четыре подбора и четыре передачи.

«Хьюстон» в следующем матче отправится в гости к «Бруклину», а «Индиана» примет «Орландо».

Таблица НБА
Календарь НБА
Комментарии
