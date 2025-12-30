30 очков Кевина Дюранта помогли «Хьюстону» обыграть «Индиану»

Утром 30 декабря мск на паркете арены «Тойота-центр» (Хьюстон, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Хьюстон Рокетс» и «Индиана Пэйсерс». Хозяева выиграли встречу со счётом 126:119.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский лёгкий форвард Кевин Дюрант, записавший в свой актив 30 очков, шесть подборов и пять передач.

У гостей наивысшей результативностью отметился форвард из Камеруна Паскаль Сиакам. У него 23 очка, четыре подбора и четыре передачи.

«Хьюстон» в следующем матче отправится в гости к «Бруклину», а «Индиана» примет «Орландо».