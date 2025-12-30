39 очков Гилджес-Александера принесли «Оклахоме» победу над «Атлантой»

В ночь с 29 на 30 декабря мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч Кубка НБА сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Оклахома-Сити Тандер» и «Атлантой Хоукс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 140:129.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, в активе которого 39 набранных очков, пять подборов и шесть результативных передач. В составе гостей больше других набрал атакующий защитник Никил Александер-Уолкер — 30 очков, четыре подбора и пять ассистов.

«Тандер» выиграли второй матч подряд после двух поражений, «Атланта» продлила серию поражений до семи игр.