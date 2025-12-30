Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Оклахома-Сити Тандер — Атланта Хоукс, результат матча 30 декабря 2025, счет 140:129, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

39 очков Гилджес-Александера принесли «Оклахоме» победу над «Атлантой»
Комментарии

В ночь с 29 на 30 декабря мск на паркете «Чизпик Энерджи-Арены» в Оклахома-Сити (США, штат Оклахома) завершился матч Кубка НБА сезона-2025/2026 между действующим чемпионом «Оклахома-Сити Тандер» и «Атлантой Хоукс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 140:129.

НБА — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
140 : 129
Атланта Хоукс
Атланта
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 39, Холмгрен - 24, Уильямс - 20, Уоллес - 17, Карузо - 16, Митчелл - 10, Дорт - 6, Карлсон - 6, Уиггинс - 2, Янгблад, Джо, Уильямс
Атланта Хоукс: Александер-Уолкер - 30, Оконгву - 26, Крейчи - 18, Дэниэлс - 13, Кеннард - 12, Рисашер - 12, Уоллес - 9, Ньюэлл - 9, Янг, Гуйе, Хьюстан, Уильямс

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер, в активе которого 39 набранных очков, пять подборов и шесть результативных передач. В составе гостей больше других набрал атакующий защитник Никил Александер-Уолкер — 30 очков, четыре подбора и пять ассистов.

«Тандер» выиграли второй матч подряд после двух поражений, «Атланта» продлила серию поражений до семи игр.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Сейчас читают:
Все слухи и сделки НБА до дедлайна — LIVE
Live
Все слухи и сделки НБА до дедлайна — LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android