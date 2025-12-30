Дабл-дабл Вембаньямы не помог «Сан-Антонио» избежать поражения от «Кливленда»

В ночь с 29 на 30 декабря мск на паркете арены «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Сан-Антонио Спёрс» и «Кливленд Кавальерс». Гости выиграли встречу со счётом 113:101.

Самым результативным игроком матча стал центровой «Кливленда» Джарретт Аллен, на счету которого дабл-дабл — 27 очков и 10 подборов. В составе «Сан-Антонио» дабл-даблом отметился французский центровой Виктор Вембаньяма, который стал лучшим в своей команде — 26 очков, 14 подборов и три результативные передачи.

«Спёрс» поиграли второй матч подряд, «Кавальерс» выиграли после двух поражений кряду.