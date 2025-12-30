Дабл-дабл Вембаньямы не помог «Сан-Антонио» избежать поражения от «Кливленда»
В ночь с 29 на 30 декабря мск на паркете арены «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Сан-Антонио Спёрс» и «Кливленд Кавальерс». Гости выиграли встречу со счётом 113:101.
НБА — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
101 : 113
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Касл - 15, Фокс - 14, Харпер - 11, Корнет - 10, Джонсон - 8, Васселл - 7, Шампани - 7, Барнс - 3, Маклафлин, Олиник, Сохан, Брайант, Бийомбо, Уотерс III
Кливленд Кавальерс: Аллен - 27, Мобли - 16, Гарлэнд - 15, Хантер - 11, Тайсон - 11, Уэйд - 10, Митчелл - 10, Томлин - 6, Меррилл - 5, Портер - 2, Болл, Брайант, Проктор
Самым результативным игроком матча стал центровой «Кливленда» Джарретт Аллен, на счету которого дабл-дабл — 27 очков и 10 подборов. В составе «Сан-Антонио» дабл-даблом отметился французский центровой Виктор Вембаньяма, который стал лучшим в своей команде — 26 очков, 14 подборов и три результативные передачи.
«Спёрс» поиграли второй матч подряд, «Кавальерс» выиграли после двух поражений кряду.
