Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Сан-Антонио Спёрс — Кливленд Кавальерс, результат матча 30 декабря 2025, счет 101:113, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

Дабл-дабл Вембаньямы не помог «Сан-Антонио» избежать поражения от «Кливленда»
Комментарии

В ночь с 29 на 30 декабря мск на паркете арены «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между «Сан-Антонио Спёрс» и «Кливленд Кавальерс». Гости выиграли встречу со счётом 113:101.

НБА — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
101 : 113
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Касл - 15, Фокс - 14, Харпер - 11, Корнет - 10, Джонсон - 8, Васселл - 7, Шампани - 7, Барнс - 3, Маклафлин, Олиник, Сохан, Брайант, Бийомбо, Уотерс III
Кливленд Кавальерс: Аллен - 27, Мобли - 16, Гарлэнд - 15, Хантер - 11, Тайсон - 11, Уэйд - 10, Митчелл - 10, Томлин - 6, Меррилл - 5, Портер - 2, Болл, Брайант, Проктор

Самым результативным игроком матча стал центровой «Кливленда» Джарретт Аллен, на счету которого дабл-дабл — 27 очков и 10 подборов. В составе «Сан-Антонио» дабл-даблом отметился французский центровой Виктор Вембаньяма, который стал лучшим в своей команде — 26 очков, 14 подборов и три результативные передачи.

«Спёрс» поиграли второй матч подряд, «Кавальерс» выиграли после двух поражений кряду.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android