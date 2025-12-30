Егор Дёмин повторил рекорд личной результативности в НБА

19-летний российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин набрал 23 очка в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (107:120), который завершился в ночь с 29 на 30 декабря мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке. Этот показатель стал повторением лучшего результата Дёмина в матчах НБА.

Ранее проводящий свой первый сезон в НБА Егор набирал 23 очка только один раз — в ночь с 28 на 29 ноября мск в домашней встрече с «Филадельфией Сиксерс» (103:115). Третьим результатом Дёмина являются 20 очков, набранные два матча назад — в ночь с 23 на 24 декабря мск в выездной игре также с «Филадельфией» (114:106).

