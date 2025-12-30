Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин повторил рекорд личной результативности в НБА

Егор Дёмин повторил рекорд личной результативности в НБА
Комментарии

19-летний российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин набрал 23 очка в домашнем матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» (107:120), который завершился в ночь с 29 на 30 декабря мск на паркете арены «Барклайс-центр» в Нью-Йорке. Этот показатель стал повторением лучшего результата Дёмина в матчах НБА.

НБА — регулярный чемпионат
30 декабря 2025, вторник. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
107 : 120
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Бруклин Нетс: Портер - 27, Дёмин - 23, Клэкстон - 15, Томас - 13, Клауни - 11, Траоре - 9, Мэнн - 4, Шарп - 3, Пауэлл - 2, Уильямс, Вульф, Мартин, Уилсон
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Батлер - 21, Джексон-Дэвис - 11, Пэйтон II - 10, Ричард - 10, Мелтон - 10, Подзиемски - 7, Грин - 7, Хилд - 6, Муди - 4, Спенсер - 4, Пост - 3, Куминга, Сантос

Ранее проводящий свой первый сезон в НБА Егор набирал 23 очка только один раз — в ночь с 28 на 29 ноября мск в домашней встрече с «Филадельфией Сиксерс» (103:115). Третьим результатом Дёмина являются 20 очков, набранные два матча назад — в ночь с 23 на 24 декабря мск в выездной игре также с «Филадельфией» (114:106).

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА

Видео: Дёмин и игроки «Бруклина» поздравили Фернандеса c днём рождения

Материалы по теме
«Бруклин» уступил «Голден Стэйт». Егор Дёмин набрал 23 очка, Стефен Карри — 27
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android