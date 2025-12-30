Скидки
Главная Баскетбол Новости

30 декабря, главные новости спорта, футбол, баскетбол, хоккей, бокс, НБА, НХЛ, футбольные трансферы

Перформанс Дёмина в НБА, Егор Чинахов обменян в «Питтсбург». Главное к утру
Комментарии

19-летний российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин повторил личный рекорд результативности в матче НБА c «Голден Стэйт Уорриорз», нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов в результате обмена стал игроком «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон» проиграл «Флориде» в матче НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Егор Дёмин повторил рекорд личной результативности в НБА.
  2. Егор Чинахов обменян из «Коламбуса» в «Питтсбург».
  3. «Вашингтон» проиграл «Флориде». Бобровский совершил 22 сейва. Овечкин — без очков.
  4. Серхио Рамос близок к возвращению в Европу и ведёт предметные переговоры с новым клубом.
  5. Сборная Канады забросила девять шайб Дании на МЧМ-2026 после потери очков с Латвией.
  6. Макдэвид установил самую длинную результативную серию сезона-2025/2026, обойдя Марченко.
  7. Стали известны подробности о состоянии Джошуа после аварии.
  8. В смертельном ДТП с участием Джошуа погибли два его тренера.
  9. 21 очко травмированного Йокича не спасло «Денвер» от поражения в матче НБА с «Майами».
  10. Переход Семеньо в «Манчестер Сити» состоится в течение ближайших 48 часов — Якобс.

Главные новости дня

