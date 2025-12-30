Перформанс Дёмина в НБА, Егор Чинахов обменян в «Питтсбург». Главное к утру
19-летний российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин повторил личный рекорд результативности в матче НБА c «Голден Стэйт Уорриорз», нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов в результате обмена стал игроком «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон» проиграл «Флориде» в матче НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Егор Дёмин повторил рекорд личной результативности в НБА.
- Егор Чинахов обменян из «Коламбуса» в «Питтсбург».
- «Вашингтон» проиграл «Флориде». Бобровский совершил 22 сейва. Овечкин — без очков.
- Серхио Рамос близок к возвращению в Европу и ведёт предметные переговоры с новым клубом.
- Сборная Канады забросила девять шайб Дании на МЧМ-2026 после потери очков с Латвией.
- Макдэвид установил самую длинную результативную серию сезона-2025/2026, обойдя Марченко.
- Стали известны подробности о состоянии Джошуа после аварии.
- В смертельном ДТП с участием Джошуа погибли два его тренера.
- 21 очко травмированного Йокича не спасло «Денвер» от поражения в матче НБА с «Майами».
- Переход Семеньо в «Манчестер Сити» состоится в течение ближайших 48 часов — Якобс.
