Перформанс Дёмина в НБА, Егор Чинахов обменян в «Питтсбург». Главное к утру

19-летний российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин повторил личный рекорд результативности в матче НБА c «Голден Стэйт Уорриорз», нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Егор Чинахов в результате обмена стал игроком «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон» проиграл «Флориде» в матче НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

