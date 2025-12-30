Егор Дёмин установил клубный рекорд «Бруклина» по трёхочковым среди новичков

Разыгрывающий и новичок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз»», в котором его команда потерпела поражение со счётом 107:120.

Дёмин провёл на площадке в общей сложности 32 минуты, набрав суммарно 23 очка (7 из 17 с игры, где 7 из 14 — трёхочковые; 2 из 2 — штрафные), три подбора и три результативные передачи. Показатель «плюс-минус» россиянина по итогам встречи составил «+8».

Таким образом, 19-летний защитник побил клубный рекорд по количеству реализованных трёхочковых бросков среди новичков в одном матче, забросив семь дальних попаданий. Прежнее достижение принадлежало Керри Киттлзу (1997) и Бояну Богдановичу (2015), которые забили по шесть трёхочковых.