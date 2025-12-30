Ассистент тренера «Црвены Звезды» может заменить Антона Юдина в «Локомотиве-Кубань»

Помощник главного тренера белградской «Црвены Звезды» Томислав Томович получил от краснодарского «Локомотива-Кубань» предложение занять пост главного тренера, сообщает сербское издание Meridian Sport. В настоящий момент эту должность занимает 53-летний российский специалист Антон Юдин.

По данным источника, руководство краснодарского клуба увидело в Томовиче большой потенциал, при этом «Црвена Звезда», как сообщается, не станет препятствовать развитию карьеры специалиста.

В текущем сезоне на счету Томислава Томовича победа над турецким «Фенербахче» в качестве исполняющего обязанности главного тренера.

