Баскетбол

Расписание матчей баскетбольной Евролиги — 2025/2026 на 30 декабря

Евролига: расписание матчей на 30 декабря
Комментарии

Во вторник, 30 декабря, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола смогут увидеть четыре матча. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Евролига. Расписание на 30 декабря:

22:05 мск — «Хапоэль» Тель-Авив — «Жальгирис»;
22:15 мск — АСВЕЛ — «Париж»;
22:30 мск — «Валенсия» — «Партизан»;
22:30 мск — «Барселона» — «Монако».

После 18 матчей возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион Еврокубка — «Хапоэль» из Тель-Авива. У израильтян 13 побед и пять поражений. На второй строчке — «Барселона». В активе команды также 12 побед и шесть поражений. Тройку лидеров замыкает «Валенсия» с таким же результатом.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
