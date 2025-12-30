Еврокубок: расписание матчей на 30 декабря

Во вторник, 30 декабря, в Еврокубке состоится очередной игровой день, в рамках которого пройдёт семь матчей. Предлагаем ознакомиться с его расписанием.
Еврокубок. Расписание на 30 декабря:
19:00 мск — «Бахчешехир» — «Гамбург Тауэрс»;
20:00 мск — У-БТ — «Шлёнск»;
20:15 мск — «Бурк» — «Паниониос»;
21:00 мск — «Будучность» — «Тюрк Телеком»;
21:00 мск — «Хапоэль И» — «Манреза»;
21:30 мск — «Арис» — «Цедевита-Олимпия»;
22:00 мск — «Тренто» — «Лондон Лайонс».
Действующим чемпионом Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанской командой «Гран Канария» и победил в двух матчах.