Еврокубок: расписание матчей на 30 декабря

Во вторник, 30 декабря, в Еврокубке состоится очередной игровой день, в рамках которого пройдёт семь матчей. Предлагаем ознакомиться с его расписанием.

Еврокубок. Расписание на 30 декабря:

19:00 мск — «Бахчешехир» — «Гамбург Тауэрс»;

20:00 мск — У-БТ — «Шлёнск»;

20:15 мск — «Бурк» — «Паниониос»;

21:00 мск — «Будучность» — «Тюрк Телеком»;

21:00 мск — «Хапоэль И» — «Манреза»;

21:30 мск — «Арис» — «Цедевита-Олимпия»;

22:00 мск — «Тренто» — «Лондон Лайонс».

Действующим чемпионом Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанской командой «Гран Канария» и победил в двух матчах.