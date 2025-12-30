«Что-то особенное». Отец Дёмина высказался о матче сына против Стефена Карри в НБА

Владимир Дёмин, отец разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, прокомментировал выступление своего сына в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз» (107:120), за который выступает звёздный защитник Стефен Карри.

Отметим, что в этой игре Егор набрал 23 очка, повторив свой лучший результат в НБА. Кроме того, Дёмин реализовал семь трёхочковых бросков, установив новый клубный рекорд среди новичков.

«Выглядело сегодня всё так, как будто Егор вышел с дополнительной мотивацией. Реакция на «Голден Стэйт», особенные ощущения и чувства с детства. Для новичка играть против Стефена Карри, первый матч против звезды такой величины — точно что-то особенное.

Сегодня у Егора была отличная работа ног, залетел первый бросок, получил большое игровое время и мотивация-вызов — играть против человека, изменившего баскетбол. Просто всё сложилось», — сказал Дёмин-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Бирюковым.