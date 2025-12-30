НБА: результаты матчей 30 декабря

В ночь на 30 декабря в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого прошло 11 матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей НБА на 30 декабря:

«Шарлотт Хорнетс» — «Милуоки Бакс» — 113:123;

«Вашингтон Уизардс» — «Финикс Санз» — 101:115;

«Торонто Рэпторс» — «Орландо Мэджик» — 107:106;

«Майами Хит» — «Денвер Наггетс» — 147:123;

«Бруклин Нетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 107:120;

«Оклахома-Сити Тандер» — «Атланта Хоукс» — 140:129;

«Сан-Антонио Спёрс» — «Кливленд Кавальерс» — 101:113;

«Хьюстон Рокетс» — «Индиана Пэйсерс» — 126:119;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Нью-Йорк Никс» — 125:130;

«Чикаго Буллз» — «Миннесота Тимбервулвз» — 101:136;

«Портленд Трэйл Блэйзерс» — «Даллас Маверикс» — 125:122.

Лидером Западной конференции сейчас является «Оклахома-Сити Тандер» (28 побед и пять поражений). На Востоке лидирует «Детройт Пистонс» (24 победы и восемь поражений).